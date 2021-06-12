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​Федун рассказал, чего ждёт от нового тренера «Спартака»

12 Июня 2021, 17:21,

В мае «Спартак» назвал имя нового главного тренера. Команду возглавил португальский специалист Руй Витория, который в Европе известен главным образом по работе у руля «Бенфики».

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался по поводу своих ожиданий от нового тренера команды.

«Жду от него качественной и профессиональной работы, которая будет приносить результат», - поделился Федун.

В следующем году «Спартак» будет праздновать 100-летие клуба. «Красно-белые» рассчитывают в этот особенный год стать чемпионами России. В последний раз «Спартаку» удавалось завоевать титул ещё в сезоне 2016/2017.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун
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