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«Краснодар» интересуется лидером «АЗ Алкмаара»

12 Июня 2021, 13:56,

Лидер голландского клуба «АЗ Алкмаар» Йеспер Карлссон может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Согласно данным Fotboll Direkt, интерес к 22-летнему шведскому исполнителю проявляет «Краснодар».

Российскому клубу придется непросто в борьбе за игрока, поскольку в его подписании также заинтересованы «Валенсия», «Наполи», «Болонья» и «Штуттгарт». Руководство голландского клуба рассчитывает выручить с продажи Карлссона не менее 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Голландии Йеспер провел 32 поединка, записав на свой счет 11 забитых мячей и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Трансферы футбола - лето 2021, Йеспер Карлссон
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