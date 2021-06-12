«Краснодар» интересуется лидером «АЗ Алкмаара»

Лидер голландского клуба «АЗ Алкмаар» Йеспер Карлссон может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Согласно данным Fotboll Direkt, интерес к 22-летнему шведскому исполнителю проявляет «Краснодар».

Российскому клубу придется непросто в борьбе за игрока, поскольку в его подписании также заинтересованы «Валенсия», «Наполи», «Болонья» и «Штуттгарт». Руководство голландского клуба рассчитывает выручить с продажи Карлссона не менее 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Голландии Йеспер провел 32 поединка, записав на свой счет 11 забитых мячей и девять результативных передач.