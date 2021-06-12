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Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»

12 Июня 2021, 12:56,

Московское «Динамо» посредством официального аккаунта в «Инстаграме» отрапортовало о пролонгации сотрудничества с защитником Сергеем Паршивлюком. Стороны поставили подписи под контактом, рассчитанным до конца сезона-2021/2022.

32-летний футболист выступает за столичный коллектив с 2019 года. Он перебрался в «Динамо» из «Ростова». В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Паршивлюк провел 22 поединка, отметившись двумя голевыми передачами.

По итогам минувшего сезона московский коллектив финишировал на седьмом месте в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Сергей Паршивлюк
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