Калинин сменил «Урал» на «Ростов»

Защитник екатеринбургского «Урала» Игорь Калинин продолжит карьеру в другом российском клубе. Контракт с 25-летним исполнителем заключил «Ростов». Как сообщает клубная пресс-служба, трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 22 поединках российской Премьер-лиги. Калинин отметился голом и двумя результативными передачами. В пассиве игрока семь желтых карточек.

По итогам минувшего сезона «Ростов» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.