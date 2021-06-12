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Калинин сменил «Урал» на «Ростов»

12 Июня 2021, 11:28,

Защитник екатеринбургского «Урала» Игорь Калинин продолжит карьеру в другом российском клубе. Контракт с 25-летним исполнителем заключил «Ростов». Как сообщает клубная пресс-служба, трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 22 поединках российской Премьер-лиги. Калинин отметился голом и двумя результативными передачами. В пассиве игрока семь желтых карточек.

По итогам минувшего сезона «Ростов» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Урал, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Игорь Калинин
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