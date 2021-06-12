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«Динамо» предложило 18,5 млн евро за нападающего из Чемпионшипа

12 Июня 2021, 09:08,

Сербский форвард Александр Митрович, выступающий в Англии за «Фулхэм», попал в сферу интересов российского клуба. Подписать 26-летнего исполнителя хочет московское «Динамо».

Как сообщает таблоид The Sun, российский клуб предложил за футболиста 18,5 миллиона евро, однако лондонцы ответили отказом. «Дачники» планируют сохранить игрока, несмотря на вылет из Премьер-лиги.

В минувшем сезоне Александр принял участие в 31 поединке на клубном уровне, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Контракт нападающего с «Фулхэмом» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Александр Митрович
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Комментарии (1)
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0
Валерий Валерий
12 Июня 2021, 09:57

Это в стиле динамо покупать за дорого форварда из 2 низшей лиги, который за 31 матч забил 4 гола...ещё и не молод...что с ним делать и чем Комличенко хуже?

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