Салихова: «Газизов обещал Чалханоглу зимой свободным агентом привести»

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11 Июня 2021, 23:57,
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова продолжает воевать в сети Интернет с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.
- ШГ [Шамиль Газизов] с Нариманом обещали Чалханоглу зимой свободным агентом привести. Бесплатно! - написала Салихова в «Телеграме».
Нариман Акавов возглавлял селекционную службу «красно-белых». Что касается Чалханоглу, то он станет свободным агентом лишь 30 июня. Его трансферная стоимость составляет около 35 млн евро. «Милан» предлагает своему 27-летнему игроку 4 миллиона евро в год, в Катаре ему обещают вдвое больше.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Хакан Чалханоглу, Зарема Салихова
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