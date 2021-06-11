​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, какой громкий трансфер задумал совершить «Зенит», как Неймар подставляет «ПСЖ», и почему в «Реале» обижены на Зинедина Зидана. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА

Будущее лидера ЦСКА Николы Влашича остаётся обсуждаемой темой в кругах футбольных фанатов. Поговаривают, что «Зенит» не оставляет попыток переманить талантливого хорвата у московских «армейцев» и сделает предложение в обозримом будущем. Переговоры наверняка получатся сложными. В контракте Влашича есть пункт, позволяющий выкупить его за определённую сумму, но этот пункт вроде как не распространяется на клубы из России.

В то же время на неделе проскочила информация о возможном возвращении Николы Влашича в «Эвертон». Мерсисайдцы якобы планируют подписать хорвата, хотя переговоров на этот счёт пока не было.

Роналду придётся снизить зарплату, чтобы сменить клуб

Криштиану Роналду сосредоточен на чемпионате Европы, но слухи по поводу его будущего на клубном уровне никуда не деваются. Португалец не горит желанием снова работать под руководством Массимилиано Аллегри, да и вернувшийся в клуб тренер видит проект без Криштиану. Впрочем, осуществить трансфер Роналду будет сложно любому клубу. СМИ говорят о том, что для смены клубной прописки португалец должен пойти на сокращение требований по заработной плате.

Неймар хитро подставил «ПСЖ»

Не так давно в вопросе будущего Неймара была поставлена точка – футболист подписал новый долгосрочный контракт с «ПСЖ». На неделе появилась информация о том, что бразилец продлил трудовое соглашение на одном важном условии. Заключается оно в сохранении в команде Килиана Мбаппе. Поскольку договориться о продлении контракта с Мбаппе пока не удаётся, «ПСЖ» оказался в сложной ситуации. С одной стороны, клуб не может сейчас продать Килиана из-за договорённости с Неймаром, а с другой – клуб может потерять талантливейшего игрока следующим летом без получения трансферной суммы.

В Англии решили помочь нападающим с помощью линий ВАР

В Англии пишут о том, что клубы обсуждают возможность изменений линий ВАР, с помощью которых определяются офсайды. Эти самые линии могут стать более толстыми. По сути, с более толстыми линиями игрокам атаки будет проще избегать положения «вне игры». Можно говорить о шаге в сторону атакующего футбола.

Зидан «покусал» «Реал»

Мудрость учит человека не кусать руку, которая его кормит. Зинедин Зидан решил пренебречь этим принципом, когда после ухода с тренерского мостика «Реала» выступил с критикой в адрес руководства мадридского клуба. Поговаривают, что в клубе были огорчены словами Зидана по той причине, что «сливочные» простили французу 10 миллионов евро. Тренер должен был выплатить эту сумму в случае разрыва контракта, но в «Реале» решили закрыть глаза на этот пункт. Зидан сохранил эти 10 миллионов, однако всё же решил негативно высказаться.