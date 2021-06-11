Детский тренер Никитин: «Макарова выгнали из академии в 12 лет из-за профнепригодности»

Детский тренер Сергей Никитин заявил, что полузащитник «Рубина» Денис Макаров в 12 лет мог закончить с футболом.

- Его выгнали из академии в 12 лет из-за профнепригодности, тогда я забрал его в свою академию, - приводит слова Никитина Sport24.

Тренер еще тогда отметил нацеленность юного футболиста на ворота, а также работу с мячом и желание отличиться. Никитин не сомневался, что Макаров станет игроком, способным выйти на уровень национальной сборной. Также детский тренер пожелал Макарову перейти в европейский клуб.

Напомним, что Денис Макаров стал открытием в команде Леонида Слуцкого.