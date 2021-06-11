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​Василий Березуцкий объяснил, почему не перешёл в штаб Слуцкого

11 Июня 2021, 19:25,

Весной Василий Березуцкий принял решение покинуть тренерский штаб ЦСКА. Молодой специалист присоединился к штабу Виктора Ганчаренко, возглавившего «Краснодар», хотя у него было предложение от «Рубина», где главным тренером работает Леонид Слуцкий. В своё время Березуцкий работал со Слуцким в голландском «Витессе».

«В «Рубине» сложившийся штаб, а здесь Виктор Михайлович только принял команду. Плюс «Краснодар» - это клуб с великолепной инфраструктурой и громадным потенциалом», - объяснил свой выбор Березуцкий в ходе интервью для sport24.

Напомним, что «Краснодар» провалил сезон 2020/2021, заняв только десятое место в российском чемпионате. Виктор Ганчаренко принял команду в апреле вскоре после своего ухода из ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Краснодар, Леонид Слуцкий, Василий Березуцкий
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