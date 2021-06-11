​«Локомотив» продлил контракты с тренерами

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что клуб продлил контракты с представителями тренерского штаба. Новые трудовые соглашения с «железнодорожниками» подписали Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Горан Басарич, Радойе Смилянич, Заур Хапов и Сергей Алексеев.

В то же время Саркис Оганесян покинул тренерский штаб в связи с истечением срока контракта.

Напомним, что с лета прошлого года главным тренером «Локомотива» является сербский специалист Марко Николич. В сезоне 2020/2021 под его руководством «железнодорожники» заняли третье место в Премьер-лиге и завоевали национальный кубок. В следующем сезоне «Локомотив» представит Россию в Лиге Европы.