​Ильин стал игроком «Краснодара», Уткин отправился в «Ахмат»

«Краснодар» посредством своего официального сайта сообщил о подписании контракта с нападающим Владимиром Ильиным. 29-летний футболист перебрался в стан «быков» из «Ахмата» и подписал контракт, рассчитанный до конца мая 2024 года.

Выступая за «Ахмат», Владимир Ильин провёл 40 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 голевых паса на партнёров.

Полузащитник Даниил Уткин, в свою очередь, отправился в обратном направлении – из «Краснодара» в «Ахмат». Речь идёт об аренде на сезон 2021/2022.

Напомним, что главным тренером «Краснодара» весной стал Виктор Ганчаренко, который ранее работал в ЦСКА.