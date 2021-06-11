​«Спартак» обжалует решение суда по делу Газизова

Уфимский суд в пятницу удовлетворил иск бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова к клубу. Стороны спорили по поводу суммы компенсации, положенной функционеру после декабрьского увольнения.

Татьяна Завьялова, которая в этом деле представляет интересы «Спартака», заявила ТАСС, что клуб будет обжаловать решение. По словам Завьяловой, она в чём-то довольна процессом, ведь отказ в многочисленных ходатайствах даёт почву для обжалования.

Напомним, что Шамиль Газизов проработал генеральным директором «Спартака» только пять месяцев. Вскоре после ухода из московского клуба Газизов вернулся в «Уфу».