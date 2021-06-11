​УЕФА пожалел Лапочкина, отстранив от судейства на 10 лет

На днях российский арбитр Сергей Лапочкин услышал неутешительный для себя вердикт УЕФА. В 2018 году Лапочкин не проинформировал Союз о попытке на него повлиять, поэтому рефери отстранили от работы на 10 лет. Учитывая возраст Лапочкина, судейская карьера для него закончена, хотя он говорил о намерении подать апелляцию.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», УЕФА ещё пожелал Лапочкина. Арбитру грозило отстранение не просто от судейства, а от любой футбольной деятельности.

Напомним, что на Сергея Лапочкина пытались повлиять, когда он обслуживал матч между «Вентспилсом» и «Бордо» в рамках квалификации Лиги Европы.