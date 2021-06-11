«Зенит» продлил контракт с Кержаковым

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11 Июня 2021, 15:36,
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«Зенит» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с голкипером Михаилом Кержаковым. Новое трудовое соглашение 34-летнего футболиста рассчитано до завершения следующего сезона.
Михаил Кержаков является воспитанником «Зенита», хотя в своей карьере он успел поиграть и за ряд других клубов. За первую команду питерцев Кержаков провёл 63 матча и пропустил в них 59 голов.
В завершившемся сезоне 2020/2021 Михаил Кержаков сыграл во всех турнирах 25 раз. «Зенит», напомним, стал чемпионом России третий год подряд.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Михаил Кержаков