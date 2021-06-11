«Зенит» продлил контракт с Кержаковым

«Зенит» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с голкипером Михаилом Кержаковым. Новое трудовое соглашение 34-летнего футболиста рассчитано до завершения следующего сезона.

Михаил Кержаков является воспитанником «Зенита», хотя в своей карьере он успел поиграть и за ряд других клубов. За первую команду питерцев Кержаков провёл 63 матча и пропустил в них 59 голов.

В завершившемся сезоне 2020/2021 Михаил Кержаков сыграл во всех турнирах 25 раз. «Зенит», напомним, стал чемпионом России третий год подряд.