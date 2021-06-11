​Суд встал на сторону Газизова в споре со «Спартаком»

Шамиль Газизов проработал на должности генерального директора «Спартака» всего лишь пять месяцев. Теперь функционер судится с московским клубом по поводу компенсации. Газизов получил чуть более 99 миллионов рублей из положенных ему по дополнительному соглашению 399 миллионов.

Как сообщает sport24, суд Октябрьского района Уфы в этом споре встал на сторону Шамиля Газизова.

Напомним, что вскоре после зимнего ухода из «Спартака» Шамиль Газизов вернулся на должность генерального директора «Уфы». Команде удалось сохранить прописку в элите российского футбола.