​Суд встал на сторону Газизова в споре со «Спартаком»

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11 Июня 2021, 14:49,
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Шамиль Газизов проработал на должности генерального директора «Спартака» всего лишь пять месяцев. Теперь функционер судится с московским клубом по поводу компенсации. Газизов получил чуть более 99 миллионов рублей из положенных ему по дополнительному соглашению 399 миллионов.
Как сообщает sport24, суд Октябрьского района Уфы в этом споре встал на сторону Шамиля Газизова.
Напомним, что вскоре после зимнего ухода из «Спартака» Шамиль Газизов вернулся на должность генерального директора «Уфы». Команде удалось сохранить прописку в элите российского футбола.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов