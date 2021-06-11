«Спартак» отреагировал на слухи об обмене Бакаева

В московском «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном обмене хавбека Зелимхана Бакаева на защитника Дмитрия Скопинцева, правами на которого владеет «Динамо».

Представитель «красно-белых» Антон Фетисов в интервью Sport24 заявил, что эта информация не соответствует действительности.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Зелимхан принял участие в 23 поединках, отметился голом и пятью результативными передачами. Скопинцев сыграл 24 встречи, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

В прошлом сезоне «Спартак» финишировал на втором месте, а «Динамо» заняло седьмую позицию.