«Спартак» отреагировал на слухи об обмене Бакаева

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11 Июня 2021, 13:15,
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В московском «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном обмене хавбека Зелимхана Бакаева на защитника Дмитрия Скопинцева, правами на которого владеет «Динамо».
Представитель «красно-белых» Антон Фетисов в интервью Sport24 заявил, что эта информация не соответствует действительности.
В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Зелимхан принял участие в 23 поединках, отметился голом и пятью результативными передачами. Скопинцев сыграл 24 встречи, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.
В прошлом сезоне «Спартак» финишировал на втором месте, а «Динамо» заняло седьмую позицию.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Скопинцев