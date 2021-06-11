Комличенко стал игроком «Ростова»

Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко продолжит карьеру в «Ростове», об этом рапортует пресс-служба «жёлто-синих».

Нападающий пополнил состав команды из Ростова-на-Дону на правах аренды. Договор рассчитан до завершения сезона-2021/2022. В контракте прописан пункт о последующем выкупе 25-летнего игрока.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Комличенко провел 25 поединков и забил четыре гола (три - с пенальти).

Напомним, что по итогам сезона-2020/2021 «Ростов» финишировал на девятом месте, а «Динамо» заняло седьмую строчку.