«Единственный и неповторимый»: ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения

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11 Июня 2021, 11:31,
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Сегодня, 11 июня, день рождения отмечает бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав. Бразильскому футболисту исполнилось 37 лет. С праздником игрока поздравила пресс-служба «армейского» клуба.
«Единственный. Неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает день рождения!», - говорится в сообщении московского клуба.
Напомним, что бразилец защищал цвета московского коллектива с 2004 по 2012 год и в 2013 году. Вместе с ЦСКА Лав трижды становился чемпионом РПЛ, шесть раз выигрывал кубок России и поднимал над головой кубок УЕФА.
В настоящий момент Вагнер выступает в чемпионате Казахстана за «Кайрат».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Вагнер Лав
Хороший форвард был.Один из самых ярких легионеров в России
Да, в паре с Даниэлем Карвалью творили на поле
Спартаку Вагнер регулярно забивал,причем нередко на последних минутах,редиска.)