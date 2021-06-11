«Единственный и неповторимый»: ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения

Сегодня, 11 июня, день рождения отмечает бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав. Бразильскому футболисту исполнилось 37 лет. С праздником игрока поздравила пресс-служба «армейского» клуба.

«Единственный. Неповторимый. Легендарный нападающий Вагнер Лав отмечает день рождения!», - говорится в сообщении московского клуба.

Напомним, что бразилец защищал цвета московского коллектива с 2004 по 2012 год и в 2013 году. Вместе с ЦСКА Лав трижды становился чемпионом РПЛ, шесть раз выигрывал кубок России и поднимал над головой кубок УЕФА.

В настоящий момент Вагнер выступает в чемпионате Казахстана за «Кайрат».