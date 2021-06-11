Геркус: «Локомотив» не укомплектован для борьбы за чемпионский титул»

Футбольный функционер Илья Геркус, ранее занимавший пост гендиректора московского «Локомотива», высказался о шансах «железнодорожников» в борьбе за чемпионский титул в следующем сезоне РПЛ.

«Для борьбы за зону еврокубков команда укомплектована. Для чемпионской гонки - нет, а 3-5 место вполне. Можно на текущем составе доковылять», - гласит сообщение Геркуса в телеграм-канале.

В прошлом сезоне чемпионата России «железнодорожники» набрали 56 баллов и финишировали на третьем месте, пропустив вперед московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Подопечные Марко Николича получили путевку в Лигу Европы.