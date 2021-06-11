Назван самый подорожавший футболист РПЛ

Названа обновленная трансферная стоимость футболистов, выступающих в российской Премьер-лиге. Согласно оценке Transfermarkt, наиболее подорожавшим игроком стал хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

На старте минувшего сезона его оценивали в 4,5 миллиона евро, а сейчас его стоимость составляет 18 миллионов. Также серьезного скачка добился нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон. Его цена возросла с четырех до 15 миллионов.

Топ-3 замкнул полузащитник Вендел, выступающий за петербургский «Зенит». Его стоимость увеличилась с восьми до 17 миллионов евро.

Лидер ЦСКА Никола Влашич стал четвертым (с 22 до 30 млн), а форвард «Зенита» Сердар Азмун занял пятое место (с 18 до 25 млн).