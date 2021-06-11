Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Назван самый подорожавший футболист РПЛ

11 Июня 2021, 08:16,

Названа обновленная трансферная стоимость футболистов, выступающих в российской Премьер-лиге. Согласно оценке Transfermarkt, наиболее подорожавшим игроком стал хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

На старте минувшего сезона его оценивали в 4,5 миллиона евро, а сейчас его стоимость составляет 18 миллионов. Также серьезного скачка добился нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон. Его цена возросла с четырех до 15 миллионов.

Топ-3 замкнул полузащитник Вендел, выступающий за петербургский «Зенит». Его стоимость увеличилась с восьми до 17 миллионов евро.

Лидер ЦСКА Никола Влашич стал четвертым (с 22 до 30 млн), а форвард «Зенита» Сердар Азмун занял пятое место (с 18 до 25 млн).

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хвича Кварацхелия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков
Травля Леонида Слуцкого как признание своих недостатков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Третий тайм». Алексей Сутормин
«Третий тайм». Алексей Сутормин
1 0
«Третий тайм». Алексей Сутормин
«Третий тайм». Алексей Сутормин
1 1
«Голевой сезон. 20/21. «Арсенал».
«Голевой сезон. 20/21. «Арсенал».
1 1
«Окно в Европу». Специальный репортаж
«Окно в Европу». Специальный репортаж
1 1
«Голевой сезон. 20/21. «Зенит».
«Голевой сезон. 20/21. «Зенит».
1 1
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей