«Рома» включилась в борьбу за Азмуна

Форвард «Зенита» Сердар Азмун готов сменить клуб этим летом. По данным Il Corriere dello Sport, «иранский Месси» интересен многим топ-клубам, включая «Челси», «Монако», «Арсенал» и дортмундскую «Боруссию». В Италии к нему интерес еще выше. К «Лацио», «Милану», «Аталанте» и «Наполи» присоединилась «Рома» Жозе Моуринью. 26-летний футболист считается резервным вариантом, если «волкам» не удастся заполучить лидера «Торино» Андреа Белотти.

Примечательно, что еще в бытность игроком «Ростова» Азмун мог оказаться в Италии. Переговоры с «Лацио» зашли очень далеко, а иранская федерация даже поспешила объявить о подписании контракта.