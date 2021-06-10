Арустамян: Тикнизян и Акинфеев продлят контракты с ЦСКА

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10 Июня 2021, 16:42,
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Журналист Нобель Арустамян уверен, что ЦСКА близок к продлению контрактов Наира Тикнизяна и Игоря Акинфеева.
- Наир Тикнизян остается в клубе, это практически свершившийся факт. ЦСКА обновит его контракт — до 2025 года, на условиях, устраивающих и Наира, и ЦСКА, - написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Также пара слов о вратарской теме. Менеджер Алексей Николаев на днях сообщал об интересе к Илье Помазуну из Европы — но скорее это была попытка искусственно подогреть интерес. В итоге Илья вернется в аренду в «Урал», где играл в прошлом сезоне.
Основным вратарем ЦСКА останется Игорь Акинфеев. Все сообщения о том, что капитан ЦСКА завершает карьеру, лишены смысла. Игорь полон желания играть еще, у него есть амбиции.
Вопрос продления контракта с Акинфеевым актуален и скоро решится. Он настроен играть дальше, и я уверен, нас ждет еще несколько лет яркой и содержательной карьеры Игоря.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Нобель Арустамян, Наир Тикнизян