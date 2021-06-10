«Урал» попрощался с Погребняком

Нападающий Павел Погребняк не останется в «Урале». Об этом в четверг сообщили в клубе. По итогам прошлого сезона у 37-летнего футболиста завершился срок действия контракта.

- Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата, - гласит заявление «Урала» на клубном сайте.

Павел Погребняк провел 18 матче за «Урал» в прошлом сезоне и отметился четырьмя результативными ударами. Примечательно, что прошлый контракт с «Уралом» футболист подписал уже после старта сезона.

Ранее Погребняк играл в «Спартаке», «Томи», «Зените», «Штуттгарте», «Рединге», «Динамо» и «Тосно».