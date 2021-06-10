Соу останется в «Ростове» ещё на 5 лет

Форвард Али Соу стал светлым пятном в игре «Ростова» в весенней части прошлого чемпионата России. Перестраивающаяся команда Валерия Карпина в целом не блистала во второй части сезона, а сам гамбиец забил три мяча в 12 матчах.

В четверг пресс-служба ростовчан сообщила о том, что контракт 26-летнего футболиста был выкуплен у софийского ЦСКА. По новому соглашению с ростовчанами Соу останется их игроком до лета 2026 года. Ранее он играл в «Ростове» на правах аренды. Что касается титулов, у Соу их не так много - чемпион и обладатель Кубка Албании, а также лучший игрок этого чемпионата.