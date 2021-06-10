Мурзагулов оскорбил подписчика в «Инстаграме»

Ростислав Мурзагулов, до недавних пор работавший в «Уфе» в должности председателя совета директоров, в грубой форме ответил одному из подписчиков в социальной сети «Инстаграм».

Пользователь в издевательской манере поинтересовался у Мурзагулова «как развалить футбольный клуб за год», и экс-сотрудник клуба из Башкортостана ответил ему в нецензурной форме.

Напомним, что Мурзагулов стал председателем совета директоров «Уфы» в августе прошлого года. 1 июня Ростислав оповестил спортивную общественность об уходе из клуба. Добавим, что финиш минувшего сезона «Уфа» встретила на 13-й строчке в таблице, набрав 25 очков.