Мурзагулов оскорбил подписчика в «Инстаграме»

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10 Июня 2021, 13:00,
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Ростислав Мурзагулов, до недавних пор работавший в «Уфе» в должности председателя совета директоров, в грубой форме ответил одному из подписчиков в социальной сети «Инстаграм».
Пользователь в издевательской манере поинтересовался у Мурзагулова «как развалить футбольный клуб за год», и экс-сотрудник клуба из Башкортостана ответил ему в нецензурной форме.
Напомним, что Мурзагулов стал председателем совета директоров «Уфы» в августе прошлого года. 1 июня Ростислав оповестил спортивную общественность об уходе из клуба. Добавим, что финиш минувшего сезона «Уфа» встретила на 13-й строчке в таблице, набрав 25 очков.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Уфа, РПЛ, Ростислав Мурзагулов