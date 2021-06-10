Голенков продолжит карьеру в «Ростове»

Российский нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков определился с новым местом работы – 21-летний уроженец Самары перебирается в «Ростов».

Об этом поведал клубной пресс-службе спортивный директор самарского коллектива Сергей Корниленко. Бывший игрок сборной Беларуси заявил: «Егор ещё зимой заключил соглашение с «Ростовом». Мы понимали, что он перейдёт в этот клуб. «Крылья Советов» сделали немало предложений, но Голенков выбрал «Ростов». Контракт с «Крыльями» у него завершился».

Отметим, что Голенков имеет опыт выступлений за границей – в период с 2017 по 2018 годы он работал в португальской «Лейрии».