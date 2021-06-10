Комбаров покинул «Крылья Советов»

Опытный защитник Дмитрий Комбаров покинул самарские «Крылья Советов». Об этом сообщил спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

В беседе с клубной пресс-службой функционер заявил, что у 34-летнего футболиста истек срок действия трудового соглашения. Цвета самарского коллектива Дмитрий защищал с 2019 года.

В минувшем сезоне Комбаров принял участие в 33 поединках в составе «Крыльев Советов», записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

Напомним, что самарский коллектив занял первое место в первенстве ФНЛ и в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге.