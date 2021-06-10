Ловрен: «Горд быть капитаном «Зенита»

Хорватский защитник Деян Ловрен заявил, что горд быть капитаном петербургского «Зенита».

«Я не так долго в команде, но уже ношу капитанскую повязку. Очень горжусь этим. Но даже без нее я ощущаю огромную ответственность на поле, ведь я по натуре лидер. Очень ценю, что тренерский штаб доверил мне капитанство. Хочу выступать за эту команду еще несколько лет», - приводит слова 31-летнего футболиста Sky Sports.

Напомним, что Ловрен перебрался в российский клуб из «Ливерпуля» прошлым летом. В минувшем сезоне РПЛ защитник сыграл 21 матч, забил два гола и получил пять желтых карточек.