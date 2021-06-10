ЦСКА поздравил Ганчаренко с днём рождения

Сегодня, 10 июня, свой день рождения отмечает главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко. Белорусскому специалисту исполнилось 44 года.

Пресс-служба московского ЦСКА поздравила тренера с праздником посредством «Твиттера».

Напомним, что Ганчаренко занимал пост рулевого «армейцев» с декабря 2016 года по март 2021 года. После ухода из ЦСКА он возглавил «Краснодар».

Под руководством белорусского наставника москвичи дважды становились серебряными призерами российской Премьер-лиги, а также однажды выигрывали суперкубок России.