ЦСКА поздравил Ганчаренко с днём рождения

|
10 Июня 2021, 10:46,
|
|
Сегодня, 10 июня, свой день рождения отмечает главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко. Белорусскому специалисту исполнилось 44 года.
Пресс-служба московского ЦСКА поздравила тренера с праздником посредством «Твиттера».
Напомним, что Ганчаренко занимал пост рулевого «армейцев» с декабря 2016 года по март 2021 года. После ухода из ЦСКА он возглавил «Краснодар».
Под руководством белорусского наставника москвичи дважды становились серебряными призерами российской Премьер-лиги, а также однажды выигрывали суперкубок России.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко