Президент «Урала»: «ЦСКА не сможет досрочно вернуть Помазуна»

В екатеринбургском «Урале» прокомментировали аренду голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна. Стороны заключили трудовой договор до конца следующего сезона.

«Мы обо всем договорись. Может ли ЦСКА вернуть вратаря посреди сезона? В течение года его возвращать нельзя», - приводит слова президента «Урала» Григория Иванова «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что ЦСКА накануне заключил новое долгосрочное соглашение с Помазуном. Контракт рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

В минувшем розыгрыше РПЛ 24-летний голкипер провел 19 поединков, в которых пропустил 19 голов.