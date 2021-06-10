Президент «Урала»: «ЦСКА не сможет досрочно вернуть Помазуна»

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10 Июня 2021, 10:35,
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В екатеринбургском «Урале» прокомментировали аренду голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна. Стороны заключили трудовой договор до конца следующего сезона.
«Мы обо всем договорись. Может ли ЦСКА вернуть вратаря посреди сезона? В течение года его возвращать нельзя», - приводит слова президента «Урала» Григория Иванова «Рейтинг Букмекеров».
Напомним, что ЦСКА накануне заключил новое долгосрочное соглашение с Помазуном. Контракт рассчитан до окончания сезона-2025/2026.
В минувшем розыгрыше РПЛ 24-летний голкипер провел 19 поединков, в которых пропустил 19 голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Григорий Иванов, Илья Помазун