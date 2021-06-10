«Брюгге» интересен форвард ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. По информации Voetbal24, интерес к аргентинскому голеадору проявляет «Брюгге».

В ближайшее время форвард вернется в «армейский» клуб из «Беневенто». Итальянцы не станут выкупать игрока за 11 миллионов евро. Прошлый сезон Адольфо провел в Серии А на правах аренды.

Ранее Гайч заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Аргентинец перешел в ЦСКА летом 2020 года. За его трансфер «армейцы» заплатили 8,5 миллиона евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.