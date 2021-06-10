«Брюгге» интересен форвард ЦСКА

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10 Июня 2021, 10:21,
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Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. По информации Voetbal24, интерес к аргентинскому голеадору проявляет «Брюгге».
В ближайшее время форвард вернется в «армейский» клуб из «Беневенто». Итальянцы не станут выкупать игрока за 11 миллионов евро. Прошлый сезон Адольфо провел в Серии А на правах аренды.
Ранее Гайч заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.
Аргентинец перешел в ЦСКА летом 2020 года. За его трансфер «армейцы» заплатили 8,5 миллиона евро. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Брюгге, Адольфо Гайч