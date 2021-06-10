Джикия: «Обидно, что Тедеско ушёл, я бы ещё поработал с ним»

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о смене главного тренера команды. По окончании сезона Доменико Тедеско покинул «красно-белых», а на его место был приглашен Руй Витория.

«Обидно, что Тедеско ушел. Я бы еще поработал с ним», - рассказал футболист на канале «Мяч Production» в Youtube.

Напомним, что немецкий специалист занимал пост рулевого «Спартака» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне он привел команду к серебряным медалям в российской Премьер-лиге. Благодаря этому результату «красно-белые» получили путевку в квалификацию Лиги чемпионов.