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Джикия: «Обидно, что Тедеско ушёл, я бы ещё поработал с ним»

10 Июня 2021, 09:59,

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о смене главного тренера команды. По окончании сезона Доменико Тедеско покинул «красно-белых», а на его место был приглашен Руй Витория.

«Обидно, что Тедеско ушел. Я бы еще поработал с ним», - рассказал футболист на канале «Мяч Production» в Youtube.

Напомним, что немецкий специалист занимал пост рулевого «Спартака» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне он привел команду к серебряным медалям в российской Премьер-лиге. Благодаря этому результату «красно-белые» получили путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Доменико Тедеско, Георгий Джикия
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