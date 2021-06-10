Жена Федуна: «Если Фонсека возглавит «Тоттенхэм», буду болеть за «шпор»

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10 Июня 2021, 09:25,
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Супруга владельца московского «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на новость о возможном назначении португальца Пауло Фонсеки главным тренером лондонского «Тоттенхэма».
«Если Фонсека возглавит «Тоттенхэм», буду болеть за «шпор», - гласит сообщение жены Леонида Федуна в «Телеграме».
Ранее в СМИ появилась информация, что португальский специалист близок к подписанию со «шпорами» трехлетнего трудового соглашения. О сделке должны объявить в ближайшее время.
В прошлом сезоне Фонсека занимал пост наставника «Ромы». До этого он поработал в чемпионате Украины, где тренировал донецкий «Шахтёр».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Паулу Фонсека, Зарема Салихова