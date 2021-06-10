«Локомотив» согласовал трансфер игрока «Минска»

Московский «Локомотив» подпишет Кирилла Зиновича, который на данный момент принадлежит «Минску».

Главный менеджер «Минска» Фёдор Щербаченко не стал скрывать, что «Локомотив» уже договорился и с игроком, и с клубом. Осталось заключить необходимый договор, однако минская команда осталась без руководителя, поэтому некому поставить подпись. Щербаченко призвал москвичей немного подождать. Тренер заявил «Спорт-Экспрессу», что Зинович мечтает играть за «железнодорожников».

В минувшем сезоне 18-летний полузащитник сыграл в 11 играх чемпионата Беларуси, забив три мяча. Также на счету Зиновича две голевые передачи.