Тедеско: «Сильно ценю Зарему Салихову»

Доменико Тедеско высокого мнения о бывшей участнице совета директоров московского «Спартака» Зареме Салиховой.

Бывший тренер «Спартака» признался, что ценит Салихову за то, что она всегда поддерживала его, особенно в тяжёлое время. Однако Тедеско не стал оценивать перспективы Руя Витории, из-за назначения которого супруга Леонида Федуна и покинула совет директоров.

Тедеско дал большое интервью «Спорт-Экспрессу», в котором назвал лучший и худший дни на посту главного тренера «Спартака».

На данный момент Тедеско в поиске работы. Одним из вариантов продолжения карьеры для специалиста СМИ называют «Фенербахче».