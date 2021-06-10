Тедеско: «Сильно ценю Зарему Салихову»

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10 Июня 2021, 00:12,
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Доменико Тедеско высокого мнения о бывшей участнице совета директоров московского «Спартака» Зареме Салиховой.
Бывший тренер «Спартака» признался, что ценит Салихову за то, что она всегда поддерживала его, особенно в тяжёлое время. Однако Тедеско не стал оценивать перспективы Руя Витории, из-за назначения которого супруга Леонида Федуна и покинула совет директоров.
Тедеско дал большое интервью «Спорт-Экспрессу», в котором назвал лучший и худший дни на посту главного тренера «Спартака».
На данный момент Тедеско в поиске работы. Одним из вариантов продолжения карьеры для специалиста СМИ называют «Фенербахче».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Зарема Салихова