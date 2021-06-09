Трансфер Крала в «Вест Хэм» может сорваться

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09 Июня 2021, 23:56,
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Переход полузащитника Алекса Крала из московского «Спартака» в лондонский «Вест Хэм» находится под угрозой. Причиной этому является то, что российский клуб решил поднять запрашиваемую за чешского игрока цену, сообщает Hammer News.
Ранее сообщалось, что стороны пришли к соглашению. Английский клуб предложил Кралу пятилетний контракт, сам игрок заинтересован в переходе.
«Спартак» приобрел чешского футболиста у пражской «Славии» в 2019 году за 12 млн евро. В предыдущем сезоне Крал был одним из ключевых игроков «красно-белых», которые заняли второе место в РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Алекс Крал