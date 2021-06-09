Трансфер Крала в «Вест Хэм» может сорваться

Переход полузащитника Алекса Крала из московского «Спартака» в лондонский «Вест Хэм» находится под угрозой. Причиной этому является то, что российский клуб решил поднять запрашиваемую за чешского игрока цену, сообщает Hammer News.

Ранее сообщалось, что стороны пришли к соглашению. Английский клуб предложил Кралу пятилетний контракт, сам игрок заинтересован в переходе.

«Спартак» приобрел чешского футболиста у пражской «Славии» в 2019 году за 12 млн евро. В предыдущем сезоне Крал был одним из ключевых игроков «красно-белых», которые заняли второе место в РПЛ.