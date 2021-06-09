Агент: «Бийол не переходит в «Марибор»

Агент Яки Бийола опроверг слухи о том, что полузащитник отправится в аренду в словенский «Марибор».

Менеджер футболиста рассказал, откуда появилась информация об интересе «Марибора» к Бийолу. По словам агента, фанаты словенского клуба обсуждали возможный трансфер игрока ЦСКА, а СМИ, увидев эту переписку в социальных сетях, написали о возможном переходе полузащитника.

В комментарии для Sport24 агент Бийола назвал новости о переходе в «Марибор» фальшью.

Сезон 2020/21 Яка Бийол провёл в аренде в «Ганновере», но немецкий клуб отказался выкупать футболиста. В составе «Ганновера» Бийол отыграл 31 матч.