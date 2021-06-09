Тедеско назвал самый сложный и самый лёгкий дни в «Спартаке»

Итальянский тренер Доменико Тедеско вспомнил лучшие и худшие моменты в роли менеджера «Спартака».

Тедеско считает, что лучшим мгновением в «Спартаке» стал матч заключительного тура РПЛ сезона 2020/21 против грозненского «Ахмата», после которого москвичи официально оформили второе место в турнирной таблице российского первенства. Худшим же днём для Тедеско стал декабрьский поединок против «Зенита», когда специалист рассказал футболистам, что в конце сезона покинет команду.

В интервью для «Спорт-Экспресса» Тедеско ещё раз огласил причину ухода из «Спартака», которая кроется в семье. Тренер настаивает, что не мог перевезти семью в Россию, так как не чувствовал стабильности в работе в Москве.