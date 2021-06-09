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Тедеско назвал самый сложный и самый лёгкий дни в «Спартаке»

09 Июня 2021, 23:38,

Итальянский тренер Доменико Тедеско вспомнил лучшие и худшие моменты в роли менеджера «Спартака». 

Тедеско считает, что лучшим мгновением в «Спартаке» стал матч заключительного тура РПЛ сезона 2020/21 против грозненского «Ахмата», после которого москвичи официально оформили второе место в турнирной таблице российского первенства. Худшим же днём для Тедеско стал декабрьский поединок против «Зенита», когда специалист рассказал футболистам, что в конце сезона покинет команду. 

В интервью для «Спорт-Экспресса» Тедеско ещё раз огласил причину ухода из «Спартака», которая кроется в семье. Тренер настаивает, что не мог перевезти семью в Россию, так как не чувствовал стабильности в работе в Москве. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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