Тедеско: «Из русских тренеров выделю Слуцкого. Он настоящий»

Доменико Тедеско, который возглавлял московский «Спартак» с 2019 по 2021 год, высказался о русских тренерах.

Тедеско заявил, что уважает абсолютно всех специалистов, против которых пришлось выступать в РПЛ, но выделить может наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. Итальянский тренер отметил для «Спорт-Экспресса», как преобразовался «Рубин» с приходом Слуцкого. Также Тедеско понравилось, что российский коуч эмоционально переживает за свою команду во время матчей, что вызывает симпатию.

Также Тедеско поделился мнением об Александре Кокорине, с которым удалось поработать в «Спартаке».