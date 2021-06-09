Тедеско: «Крал - самый большой профессионал в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал футболиста московской команды, который отличается от остальных более профессиональным подходом в тренировках.

По мнению Тедеско, самым профессиональным игроком в «Спартаке» является Алекс Крал. Специалист рассказал историю, как чешский футболист постоянно просил дополнительные физические нагрузки, а также чаще остальных игроков задерживался в тренажёрном зале. Об этом Тедеско поведал в большом интервью для «Спорт-Экспресса».

В конце сезона 2020/21 появились слухи, что в услугах Крала заинтересован лондонский «Вест Хэм». Последние новости говорят о том, что английский клуб притормозил переговоры о переходе чеха.