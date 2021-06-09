Бийол уходит из ЦСКА в чемпионат Словении

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол отправится в аренду в «Марибор».

Яка Бийол пришёл в московский ЦСКА в 2018 году, но уже через два сезона отправился в аренду в «Ганновер». Теперь, как сообщают источники телеграм-канала «Добрый Пруф», футболист пополнит ряды словенского «Марибора», как минимум на год.

В ЦСКА Бийол провёл 52 матча, забив 5 мячей.

Кроме ЦСКА и «Ганновера» Бийол отметился игрой за «Рудар». Также футболист заигран за национальную команду Словении.

Перед сезоном 2021/22 президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что «армейский» клуб всегда ставит перед собой задачу стать чемпионом России. К новому футбольному году команду будет готовить хорватский специалист Ивица Олич.