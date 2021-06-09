«Локомотив» подпишет белорусского вундеркинда

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09 Июня 2021, 21:56,
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18-летний полузащитник ФК «Минск» Кирилл Зинович, вероятнее всего, перейдет в московский «Локомотив».
По словам главного тренера белорусского клуба Фёдора Щербаченко, игрок уже согласовал условия личного контракта с «Локомотивом», а «железнодорожники», в свою очередь, уже направили в ФК «Минск» официальное предложение о трансфере. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»
Сообщается, что «Локомотив» планирует выплатить сумму отступных, которая прописана в действующем контракте Зиновича с белорусским клубом.
В нынешнем сезоне футболист провел 14 матчей в футболке ФК «Минск», в которых сумел забить три гола и сделать две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Минск, Кирилл Зинович
Интересно будет понаблюдать за молодым беларусом в клубе! По сути, для него это шанс всей жизни, попасть в Локо, один из ведущих клубов России. А там как себя покажет, никто жалеть не будет. Но, если в Минске выбился в люди, то и в Локо есть шанс. Только не нужно забывать, что развиваться постоянно надо и поддерживать игровую форму, иначе дела очень быстро пойдут на спад...