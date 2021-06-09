«Локомотив» подпишет белорусского вундеркинда

18-летний полузащитник ФК «Минск» Кирилл Зинович, вероятнее всего, перейдет в московский «Локомотив».

По словам главного тренера белорусского клуба Фёдора Щербаченко, игрок уже согласовал условия личного контракта с «Локомотивом», а «железнодорожники», в свою очередь, уже направили в ФК «Минск» официальное предложение о трансфере. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

Сообщается, что «Локомотив» планирует выплатить сумму отступных, которая прописана в действующем контракте Зиновича с белорусским клубом.

В нынешнем сезоне футболист провел 14 матчей в футболке ФК «Минск», в которых сумел забить три гола и сделать две голевые передачи.