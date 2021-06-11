«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели

Сегодня стартует чемпионат Европы, поздравляем всех с праздником футбола! Завтра сборная России проведёт свой первый матч на турнире, в соперниках грозная команда Бельгии. А мы пока давайте немного переведём дух и с зелёного газона переведём взор на трансферный рынок. Неделя перед Евро выдалась очень активной: проскользнуло много новых новостей, щепотка «старых» трансферов и новый виток ещё зимних переходов. Засветился каждый топ-клуб РПЛ. «Евро-футбол.ру» собрал самые горячие, свершившиеся и «не очень», трансферы России и топ-5 лиг в традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

ЦСКА возобновил «охоту»

За эту неделю оброс трансферными слухами ЦСКА, ранее подписавший двух игроков сборной России - Антона Заболотного и Максима Мухина. Но верится в эти «новости» с трудом, да и вообще есть ощущение, что российские СМИ достали зимние записи. Сообщается, что ЦСКА возобновил интерес к 25-летнему форварду сборной Канады и «Бешикташа» Кайлу Ларину. Он действительно провёл хороший сезон, за 45 матчей наколотив 23 гола и сделав 6 результативных передач. Вместе с «Бешикташем» Ларин сделал «золотой» дубль.

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На Кайла также претендует и «Спартак», однако реально ли канадец нужен московским клубам - большой вопрос. Особенно на ум приходит ЦСКА, где форвардов теперь даже слишком много (подписали Заболотного, вернулся Гайч). Больше правды, как кажется, в новостях о трансфере Жоау Палиньи, которого ЦСКА очень хотел приобрести зимой. Но и тут будут проблемы. Полузащитник попал в заявку сборной Португалии на Евро, стал чемпионом страны в составе «Спортинга» и его цена возросла вдвое. Теперь «львы» просят за него 30 миллионов, а во времена кризиса и отсутствия еврокубков ЦСКА вряд ли готов столько потратить.

«Зенит» и «Спартак» орудуют в Бразилии

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» и олимпийской сборной Бразилии (коллега Айртона) Клаудиньо близок к переходу в «Зенит», сообщает итальянский инсайдер Бруно Беретта. В Санкт-Петербурге по этому поводу упорно молчат, а зарубежные СМИ уверяют, что чемпион России заплатит 15 миллионов евро и бонусы за Клаудиньо, забившего 18 голов в прошлом сезоне бразильской Серии А. Но есть нюанс. Клубы из системы «Ред Булл» имеют первостепенное право выкупа, так что трансфер «Зенита» будет зависеть от желаний и активности «Лейпцига» или «Зальцбурга».

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«Спартак» же к игроку олимпийской сборной Бразилии решил добавить игрока молодёжной сборной Бразилии. Полузащитник «Васко да Гама» Бруно Гомес - некая замена Алекса Кралу. 20-летний хавбек с хорошим функционалом, провёл 31 мачт в прошлом сезоне бразильской Серии А. В завершающей стадии атаки не феерит (всего один гол), но выполняет большой объём работы. Пока по цене «Васко да Гама» и «Спартак» не договаривались, зато можно понять, что Алекс Крал уже одной ногой в «Вест Хэме» - Бруно Гомес выглядит форматной заменой для чеха.

Комличенко едет в Ростов, а в «Динамо» сватают Арнаутовича

Николай Комличенко, за которого все московские клубы боролись всего год назад, кажется, столицу покидает. Форвард проиграл конкуренцию в «Динамо», давно не появляется в сборной России и решил перезагрузить карьеру в «Ростове», так утверждает Нобель Арустамян. Сами же «бело-голубые» москвичи решили подписать на место мощного форварда австрийца Марко Арнаутовича, доживающего футбольный век к в Китае. По крайней мере, такие слухи поползли после решения Комличенко покинуть «Динамо». Агент Арнаутовича однако информацию опровергает - в Москву Марко переезжать не хочет.

Европейские чемпионаты

Вейналдум и Доннарумма выбрали деньги

В Европе затишье на время Евро, но разговоры по свободным агентам не утихают. И пока Джанлуиджи Доннарумма через опального агента Мино Райолу выбивает из «Ювентуса» или «ПСЖ» контракт пожирнее, парижане, кажется, выиграли другую войну. Причём выиграли очень неожиданно. Джорджиньо Вейналдум покидал «Ливерпуль» свободным агентом с той лишь целью, чтобы перейти в команду его мечты - «Барселону». Однако, оказалось что мечты есть и денежные. «ПСЖ» предложил голландцу оклад почти вдвое выше и вот Вейналдум согласился на предложение Парижа. Детская мечта подождёт, контракт с "ПСЖ" уже подписан.

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Ровно той же дорогой последует Доннарумма. И Джанлуиджи не смущает даже то, что год придётся провести в аренде, пока в воротах «ПСЖ» царит Кейлор Навас. Только арабские шейхи из Парижа смогли предложить нужную зарплату Мино Райоле и вратарю сборной Италии. В стане «ПСЖ» за Доннарумму обеими руками голосовал спортивный директор Леонардо, который уверял руководство, что просто нельзя упустить такого голкипера на свободном трансфере.