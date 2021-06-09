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​Арбитр Лапочкин прокомментировал своё отстранение на 10 лет

09 Июня 2021, 18:23,

В среду было обнародовано решение УЕФА по скандальному еврокубковому матчу между «Вентспилсом» и «Бордо», который состоялся летом 2018 года. На работавшего на той игре российского арбитра Сергея Лапочкина пытались оказать влияние представители латвийского клуба. Лапочкин не уведомил об этом УЕФА, поэтому был отстранён от работы арбитром на 10 лет. Это означает конец судейской карьеры для Сергея.

Комментируя решение УЕФА для sport24, Лапочкин сказал: «Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал». Арбитр отметил, что будет консультироваться по поводу возможности подачи апелляции.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Лапочкин
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