​«Локомотив» будет готовиться к сезону в Австрии

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в Twitter информацию о подготовке команды к новому сезону. Футболисты выйдут из отпуска в воскресенье, 13 июня. На этот день запланировано медицинское обследование. 14 июня команда отправится на первый сбор в Австрию – в город Бад-Клайнкирххайм. Второй сбор стартует в первый день июля и тоже пройдёт на австрийской земле, правда, в другом месте – в Бад-Вальтерсдорфе.

Напомним, что по итогам сезона 2020/2021 «Локомотив» занял третье место в чемпионате России и завоевал Кубок России. В следующем сезоне команда Марко Николича выступит в Лиге Европы.