​УЕФА запретил Лапочкину работать судьёй

УЕФА вынес решение по делу Сергея Лапочкина. Как сообщает «Спорт-Экспресс», речь идёт об отстранении от судейства на несколько лет, что, по сути, означает конец карьеры для рефери.

В ближайшее время УЕФА должен официально объявить о решении в отношении российского судьи.

Как известно, три года назад к Сергею Лапочкину обращались некие люди, которые просили его обеспечить результат еврокубкового матча с участием «Вентспилса» и «Бордо». Лапочкин не сообщил о попытке влияния на него в УЕФА, хотя обязан был это сделать.

Ранее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц выражал надежду, что Сергей Лапочкин сможет продолжить работать.