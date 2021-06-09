​Агент допускает возвращение Влашича в «Эвертон»

Агент Торчи Мартич, который представляет интересы лидера ЦСКА Николы Влашича, допускает возвращение хорватского полузащитника в английский «Эвертон».

«Всё возможно», - сказал агент sport24, отвечая на вопрос о возможном трансфере Влашича в «Эвертон» в будущем. При этом Мартич отметил, что по состоянию на сегодняшний день из мерсисайдского клуба по поводу футболиста никто не обращался.

Никола Влашич защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года. Сначала московский клуб арендовал хорвата у «Эвертона», а затем и выкупил его трансфер. В 103 матчах за «армейцев» Влашич забил 33 гола и отдал 20 результативных передач.