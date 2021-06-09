​Гинер озвучил задачу ЦСКА

ЦСКА провалил сезон 2020/2021, финишировав только шестым в чемпионате и впервые за два десятка лет оставшись без билета в еврокубки. Президент армейского клуба Евгений Гинер заявил ТАСС, что клуб всегда ставит перед собой задачу стать чемпионом России.

«У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. «Давайте как-нибудь перебьемся» - это не про нас», - решительно заявил Гинер.

Отметим, что в последний раз ЦСКА завоёвывал титул Премьер-лиги в 2016 году. С тех пор «армейцы» дважды финишировали вторыми, дважды финишировали четвёртыми, и вот теперь – сразу шестыми.

Добавим, что весной главным тренером ЦСКА стал хорват Ивица Олич.