​«Спартак» назвал дату презентации Руя Витории

«Спартак» назвал дату презентации нового главного тренера. Руй Витория, который в прошлом месяце подписал с «красно-белыми» контракт на два ближайших сезона, даст пресс-конференцию в понедельник, 14 июня. Мероприятие будет открыто только для представителей СМИ.

Напомним, Руй Витория находился без работы практически полгода после ухода с тренерского мостика саудовского клуба «Аль-Наср». Теперь он будет пытаться привести «Спартак» к чемпионству. Именно такую задачу ставит клуб, который в следующем году будет отмечать своё 100-летие.

В сезоне 2020/2021 «Спартак» занял второе место в РПЛ.