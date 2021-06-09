Боярский - о смене тренера в «Спартаке»: «Витория - второй Кононов»

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09 Июня 2021, 12:31,
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Давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский оценил назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».
«Ничего особенного он не сделает. Второй Олег Кононов. «Спартак» пока беззубый», - передает слова Боярского издание «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Витория сменил Доменико Тедеско в московском клубе после завершения сезона-2020/2021. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.
В прошлом сезоне «красно-белые» финишировали на втором месте в чемпионате России и примут участие в квалификационном раунде следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Михаил Боярский, Руй Витория